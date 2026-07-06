Il cantiere del nuovo polo di Brindisi è iniziato oggi, ma il progetto è attivo da oltre un anno. La firma del protocollo risale al 10 marzo 2025. La prima sezione, chiamata Bess, dedicata all'assemblaggio delle batterie, sarà operativa entro metà 2027.

Brindisi, 6 lug. (Adnkronos) - "Questo cantiere inizia oggi ma è un progetto che va avanti già da oltre un anno, da quando abbiamo firmato il protocollo il 10 marzo del 2025, e vedrà la prima sezione, la cosiddetta Bess, ovvero l'assemblaggio delle batterie, già in esercizio a metà del 2027". Lo ha detto Giuseppe Ricci, direttore Trasformazione industriale di Eni, in occasione della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), realizzato da Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e FIB (gruppo Seri Industrial), nell'area industriale Versalis di Brindisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Ricci (Eni): "Polo di Brindisi operativo a tappe, prima sezione in esercizio a metà 2027"

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