Riapre la sede Abc Napoli di via Ventaglieri dopo 2 anni | gli orari dello sportello dell'acquedotto
Dopo due anni di chiusura, la sede Abc Napoli di via Ventaglieri ha riaperto. Lo sportello dell'acquedotto al centro di Napoli è ora disponibile negli orari abituali. La ripresa delle attività permette ai cittadini di accedere ai servizi di assistenza e praticare le operazioni necessarie presso l'ufficio. La riapertura riguarda esclusivamente la sede di via Ventaglieri, che era stata temporaneamente chiusa.
Riapre dopo 2 anni la sede di Abc Napoli di via Ventaglieri. Gli orari dell'ufficio dell'acquedotto al centro di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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