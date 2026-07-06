Riapre la sede Abc Napoli di via Ventaglieri dopo 2 anni | gli orari dello sportello dell'acquedotto

Notizia in breve

Dopo due anni di chiusura, la sede Abc Napoli di via Ventaglieri ha riaperto. Lo sportello dell'acquedotto al centro di Napoli è ora disponibile negli orari abituali. La ripresa delle attività permette ai cittadini di accedere ai servizi di assistenza e praticare le operazioni necessarie presso l'ufficio. La riapertura riguarda esclusivamente la sede di via Ventaglieri, che era stata temporaneamente chiusa.