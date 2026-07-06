Repubblica | Napoli vincere risparmiando Il codice del presidente nel calcio che cambia

Il Napoli si prepara ad affrontare il secondo secolo della propria storia con una filosofia che richiama quella degli inizi della presidenza di Aurelio De Laurentiis. Un ritorno a una gestione improntata alla sostenibilità economica, alla ricerca dell’affare e agli investimenti mirati, con l’obiettivo di coniugare competitività e solidità finanziaria. Come analizza Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, il presidente azzurro sembra aver ritrovato l’identità che ha caratterizzato i suoi primi vent’anni alla guida del club, dopo le riflessioni maturate nel biennio successivo al primo storico scudetto. Secondo Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, il Napoli arriva da due stagioni che hanno regalato successi importanti tra campionato e Supercoppe, ma che hanno anche evidenziato alcuni limiti nella gestione della rosa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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