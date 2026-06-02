Festa della Repubblica il messaggio del presidente del consiglio regionale Pasqui | Una storia comune che va custodita

Da anconatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione degli ottant’anni della Repubblica, il presidente del Consiglio regionale ha inviato un messaggio alla comunità marchigiana, evidenziando la storia condivisa da custodire. Non sono stati riportati dettagli sul contenuto specifico del messaggio.

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ANCONA - In occasione degli ottant’anni della Repubblica il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha inviato un messaggio alla comunità marchigiana, sottolineando il significato profondo di questa ricorrenza. “Il 2 giugno 1946 si aprì una nuova stagione della nostra storia nazionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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