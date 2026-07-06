Il Partito Democratico di Montevarchi ha criticato l’amministrazione comunale per aver mantenuto il regolamento edilizio fermo al 2018. La decisione impedisce aggiornamenti normativi e modifica le procedure di pianificazione urbana. La questione riguarda la mancata revisione delle norme edilizie da diversi anni, nonostante le esigenze di sviluppo e adeguamento alle nuove normative. La questione è stata sollevata in un contesto di confronto politico sulla gestione del territorio.

Arezzo, 06 luglio 2026 – Il Partito Democratico di Montevarchi torna ad attaccare l'amministrazione comunale sul fronte dell'urbanistica e dell'edilizia, puntando l'attenzione sul mancato aggiornamento del Regolamento edilizio e rilanciando le perplessità sul doppio incarico dell'assessore Lorenzo Piomboni, oggi responsabile dell'Urbanistica sia a Montevarchi sia ad Arezzo. Secondo i democratici, il Regolamento edilizio sarebbe ancora fermo al 2018 e non sarebbe stato adeguato al nuovo Piano Operativo, approvato dall'amministrazione comunale oltre un anno e mezzo fa. Una situazione che, secondo il Pd, non rappresenta una semplice questione tecnica, ma rischia di avere ricadute concrete sull'attività quotidiana di cittadini, professionisti e imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regolamento edilizio, il Pd di Montevarchi attacca: "Fermo al 2018"

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