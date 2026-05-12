Il Comune di Roma ha approvato un nuovo regolamento edilizio che introduce requisiti minimi obbligatori per le nuove costruzioni e le demolizioni. Il documento specifica le prestazioni essenziali che devono essere garantite durante i lavori di sviluppo urbanistico. Queste norme riguardano le modalità di intervento e le caratteristiche delle opere edilizie, con l’obiettivo di regolamentare meglio il settore edilizio nella città.

Come illustrato dal Comune di Roma "il nuovo Regolamento stabilisce prestazioni minime obbligatorie per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazioni con incremento della SUL superiore al 15%, introducendo anche incentivi per le sol.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Urbanistica Roma, ok al nuovo regolamento edilizio: prestazioni minime obbligatorie per nuove costruzioni e demolizioni

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