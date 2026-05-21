Condono edilizio il PD attacca | Emendamenti di Forza Italia e Lega riaprono quello tombale
Il Partito Democratico ha criticato gli emendamenti presentati da Forza Italia e Lega al decreto sull’edilizia, ritenendoli in contrasto con le norme vigenti. In particolare, il partito ha evidenziato come le proposte di modifica possano riaprire i termini per il condono edilizio del 2003, che erano stati definiti conclusi. La discussione si concentra sulla possibilità di riattivare procedure di regolarizzazione già chiuse, con preoccupazioni sulla compatibilità legale e amministrativa delle modifiche proposte.
“Forza Italia ha presentato un emendamento al decreto sull’edilizia per riaprire i termini del condono del 2003. Un condono tombale che ha prodotto danni enormi al territorio nazionale, legalizzando abusi e contribuendo alla proliferazione di eco-mostri grandi e piccoli in tutta Italia. Mentre la Lega ha presentato allo stesso provvedimento un emendamento che permette di regolarizzare sotto il profilo urbanistico le lottizzazioni abusive realizzate prima del 1985, sanando intere aree nate in modo illegittimo “. Lo dichiarano i deputati democratici della Commissione Ambiente della Camera. “È una scelta gravissima e irresponsabile. Ancora una volta la destra sceglie la strada delle sanatorie, premiando chi ha violato le regole e penalizzando cittadini e imprese che le regole le hanno rispettate”, aggiungono. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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