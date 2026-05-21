Condono edilizio il PD attacca | Emendamenti di Forza Italia e Lega riaprono quello tombale

Il Partito Democratico ha criticato gli emendamenti presentati da Forza Italia e Lega al decreto sull’edilizia, ritenendoli in contrasto con le norme vigenti. In particolare, il partito ha evidenziato come le proposte di modifica possano riaprire i termini per il condono edilizio del 2003, che erano stati definiti conclusi. La discussione si concentra sulla possibilità di riattivare procedure di regolarizzazione già chiuse, con preoccupazioni sulla compatibilità legale e amministrativa delle modifiche proposte.

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