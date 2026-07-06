In passato, la regina Elisabetta II ha indossato un abito bianco a un matrimonio, anche se non era il suo. La sovrana era nota per preferire colori vivaci come blu, rosa, viola, verde, rosso, arancione, azzurro e giallo, spesso in sfumature intense. La scelta cromatica non era casuale, ma legata alle sue preferenze personali e alle occasioni ufficiali.

Blu, rosa, viola, verde, rosso, arancione, azzurro, giallo - possibilmente declinati nelle loro sfumature più frizzanti e squillanti - erano le sue chiavi cromatiche predilette, ma non certo per una pura ed esclusiva questione di gusto. Sebbene sia pressoché assodato che Her Majesty avesse una certa passione per le tonalità più decise, queste erano anche delle valide alleate per farsi riconoscere, o meglio, farsi notare in mezzo alla folla durante gli eventi pubblici. Non a caso, le volte in cui la sovrana è apparsa vestita di pacati toni cammello o discrete nuance crema si contano davvero sulle dita di una mano. Eppure, ce n'è una che, più di tutte, spicca tra le altre ed è il matrimonio del figlio Carlo con Camilla, celebrato il 9 aprile del 2005. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Regina Elisabetta II, quella volta che si vestì di bianco a un matrimonio (no, non era il suo)

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