Re Carlo III rende omaggio alla regina Elisabetta II nel giorno del suo centenario

Re Carlo III ha pubblicato un messaggio video da Buckingham Palace in occasione del centesimo compleanno della regina Elisabetta II. In questa occasione, il sovrano ha reso omaggio alla madre defunta, ricordando il suo ruolo e la sua influenza. La registrazione è stata diffusa pubblicamente e riguarda il giorno del centesimo anniversario della nascita della regina.

Re Carlo III ha reso omaggio alla sua defunta madre, la regina Elisabetta II, in un messaggio video reso pubblico da Buckingham Palace per celebrare quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno. Il re ha dichiarato che molte delle problematiche globali odierne avrebbero “probabilmente turbato profondamente” la regina, ma che il centenario dovrebbe essere visto come una “ celebrazione di una vita ben vissuta “. Carlo ha anche rinnovato il suo impegno al dovere e al servizio verso il popolo. La famiglia reale si riunirà per una serie di eventi in onore della defunta sovrana, scomparsa nel 2022 all’età di 96 anni, dopo aver regnato per 70 anni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Re Carlo III rende omaggio alla regina Elisabetta II nel giorno del suo centenario Notizie correlate I 100 anni della regina Elisabetta II: dalla mostra che ne celebra lo stile al discorso di Carlo IIILa regina Elisabetta II è sempre nel cuore e nella memoria dei cittadini britannici. Regno Unito, i nuovi francobolli emessi in occasione del centenario della regina Elisabetta IINel Regno Unito, la Royal Mail ha annunciato una nuova serie di francobolli dedicati a Elisabetta II, in occasione del centenario della sua nascita. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Re Carlo III rende omaggio alla regina Elisabetta II nel giorno del suo centenario; Harry e Meghan, il viaggio che irrita la Corona: dietro la visita in Australia riaffiora la frattura con Carlo; ZELENSKY (TELEGRAM) * IL RE DI SVEZIA CARLO XVI GUSTAVO RENDE OMAGGIO AI SOLDATI UCRAINI CADUTI. Harry e Meghan, il viaggio che irrita la Corona: dietro la visita in Australia riaffiora la frattura con CarloHarry e Meghan in Australia tra eventi pubblici e polemiche: la visita a un ospedale legato a Elisabetta II irriterebbe re Carlo III ... panorama.it Re Carlo, l’abitudine con Camilla cui non rinuncia maiRe Carlo è un Monarca abitudinario: nonostante i tanti impegni che lo tengono sempre occupato, non rinuncia alla pausa pomeridiana insieme alla Regina ... dilei.it Re Carlo guida le commemorazioni per i cento anni dalla nascita di Elisabetta II, a partire da un videomessaggio per celebrare la vita e l'eredità della madre, nata il 21 aprile del 1926. L'evento clou del giorno, con la famiglia reale al completo è il ricevimento a - facebook.com facebook Re Carlo guida le commemorazioni per i cento anni dalla nascita di Elisabetta II, a partire da un videomessaggio per celebrare la vita e l'eredità della madre, nata il 21 aprile del 1926. L'evento clou del giorno, con la famiglia reale al completo è il ricevimento a x.com