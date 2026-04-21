Quando Lilibet non era ancora Elisabetta II | la vita della Regina prima dell’incoronazione

Prima di diventare regina, il suo nome era Elizabeth Alexandra Mary, e la nascita avvenne in un contesto familiare molto riservato. A venticinque anni, la sua vita cambiò improvvisamente quando fu chiamata a ricoprire il ruolo di sovrana, un evento che la portò sotto i riflettori di tutto il mondo. Fino a quel momento, non aveva previsto di salire al trono, e la sua esistenza si svolgeva lontano dall’attenzione pubblica.

Non era nata per salire sul trono, Elizabeth Alexandra Mary di casa Windsor; eppure, a soli venticinque anni, il destino le pose sul capo una corona, e il mondo la conobbe come Elisabetta II. Nata alle 02:40 del 21 aprile 1926, al nº 17 di Bruton Street a Mayfair, Londra, era la primogenita di Elizabeth Bowes-Lyon, duchessa di York, figlia di Claude George Bowes-Lyon, conte di Strathmore and Kinghornedel e del principe Alberto, a sua volta figlio secondogenito di Re Giorgio V e di Maria di Teck. La sua infanzia fu relativamente serena fino al 1936, anno in cui suo zio, Edoardo VIII, abdicò per amore di Wallis Simpson, lasciando il Regno Unito nelle mani del fratello minore, che assunse il nome di Giorgio VI.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Quando “Lilibet” non era ancora Elisabetta II: la vita della Regina prima dell’incoronazione Biography Queen Elizabeth I Golden Age Notizie correlate “Elisabetta II adorava la musica, quando sentì Dancing Queen la prima volta iniziò a ballare”. A Londra in mostra il guardaroba della reginaLondra, 9 aprile 2026 - Un guardaroba da sogno, degno solo di una regina, come mai era stato mostrato prima, è quello di Elisabetta II esposto nella... Un libro conferma che il couturier preferito della regina Elisabetta II era davvero una spia in tempo di guerraPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elisabetta: a 100 anni dalla nascita, la sua vita riassunta in 100 tappe; Elisabetta, Londra si ferma per il secolo di Lilibet: l’assenza più presente del Regno. Tracciò la rotta in un mondo di uomini in...; Elisabetta II avrebbe compiuto 100 anni: ballava Dancing Queen ogni mattina; Tanta Italia nei piatti preferiti da Elisabetta II (che oggi avrebbe compiuto 100 anni). Quando Lilibet non era ancora Elisabetta II: la vita della regina prima dell’incoronazioneNon era nata per salire sul trono, Elizabeth Alexandra Mary di casa Windsor; eppure, ... msn.com Elisabetta, Londra si ferma per il secolo di Lilibet: l’assenza più presente del Regno. Tracciò la rotta in un mondo di uomini in doppiopettoDalle statue a St. James’s Park all’autobiografia ufficiale, il Regno Unito celebra il centenario della Regina che ha attraversato la ... msn.com «Sono una delle persone più bullizzate al mondo. L’odio ricevuto mentre aspettavo Archie e Lilibet è stato crudele e disumanizzante» facebook