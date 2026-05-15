Reggio Emilia dialogo per acquistare droga degenera e spunta un coltello di 37 cm | donna 40enne nei guai

Da virgilio.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Emilia, una lite legata all'acquisto di droga è degenerata in una colluttazione durante la quale una donna di 40 anni ha estratto un coltello lungo 37 centimetri. L'intervento dei Carabinieri ha portato al sequestro dell'arma e alla denuncia della donna per aggressione armata. Durante l'episodio, due persone sono rimaste ferite in modo lieve. La vicenda si è svolta nel corso di una discussione incentrata su questioni di droga tra i presenti.

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È scattata una denuncia per porto abusivo di armi e lesioni personali aggravate dopo una violenta lite avvenuta nei pressi di un bar in viale IV Novembre. Una donna di 40 anni è stata identificata come presunta responsabile, dopo che un accordo per l’acquisto e il consumo di sostanze stupefacenti è degenerato in un’aggressione armata. I fatti sono stati registrati l’11 maggio scorso a Reggio Emilia, dove i Carabinieri sono intervenuti prontamente a seguito di una segnalazione. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando una donna di 40 anni, insieme ad altre due persone, si è incontrata nei pressi di un bar in viale IV Novembre per discutere l’acquisto e il consumo comune di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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