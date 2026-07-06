Refurtiva in una cantina Il gps sull’e-bike fa scoprire altri nove mezzi rubati

Da ilrestodelcarlino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna ha scoperto una cantina nascosta, dove sono stati trovati nove biciclette rubate. Tra i mezzi c’era anche un’e-bike con il GPS acceso, che ha permesso di rintracciare il proprietario. Un uomo di 49 anni è stato arrestato per ricettazione. La polizia ha sequestrato le biciclette e il veicolo con il GPS. La donna aveva segnalato il sospetto di attività illecite nel locale. La scoperta è avvenuta sabato mattina, durante una perquisizione.

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Trovato il nascondiglio di una serie di biciclette rubate: un 49enne è finito nei guai per ricettazione. Nella tarda mattina di sabato una donna si era presentata agli uffici del Comando carabinieri di Modena per denunciare il furto della propria e-bike, precisando che sul mezzo era presente un dispositivo di localizzazione che ne segnalava la presenza in corrispondenza di una palazzina di via Begarelli. Ricevute le indicazioni, i militari hanno eseguito un sopralluogo all’interno dell’immobile e in una cantina hanno rinvenuto ben dieci biciclette, compresa quella della quale era stato poco prima denunciato il furto. I successivi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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