Furto nel cantiere edile | bobcat recuperato tra la vegetazione Trovati altri mezzi rubati

Nella notte, i carabinieri hanno individuato un bobcat rubato nel cantiere edile di Terracina, recuperandolo tra la vegetazione. Le indagini hanno portato anche al ritrovamento di altri mezzi sequestrati, risultati anch'essi sottratti. L’attività investigativa prosegue per chiarire i dettagli del furto e identificare eventuali responsabili. Finora non sono state rese note ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti o sui motivi del raid.