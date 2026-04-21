Furto nel cantiere edile | bobcat recuperato tra la vegetazione Trovati altri mezzi rubati
Nella notte, i carabinieri hanno individuato un bobcat rubato nel cantiere edile di Terracina, recuperandolo tra la vegetazione. Le indagini hanno portato anche al ritrovamento di altri mezzi sequestrati, risultati anch'essi sottratti. L’attività investigativa prosegue per chiarire i dettagli del furto e identificare eventuali responsabili. Finora non sono state rese note ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti o sui motivi del raid.
Hanno portato al rinvenimento anche di altri mezzi risultati rubati le indagini dei carabinieri sul furto di un bobcat avvenuto la notte sorsa in un cantiere edile a Terracina. Un’attività che ha permesso anche di arrestare un uomo di 48 anni di Terracina e di denunciarne un altro di 59 anni.Il.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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