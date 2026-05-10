Cremona GPS scova il deposito | 19 mezzi elettrici rubati sequestrati

A Cremona, un'app di geolocalizzazione ha consentito di individuare un deposito di mezzi elettrici rubati, portando al sequestro di 19 veicoli. Le forze dell'ordine hanno scoperto il deposito nel quartiere San Bernardo, gestito da persone ancora da identificare. L'uso del GPS ha permesso di rintracciare i mezzi nascosti e di intervenire sul luogo. Al momento, sono in corso le indagini per chiarire chi fosse alla guida del deposito.

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? Punti chiave Come ha fatto un'app di geolocalizzazione a svelare il nascondiglio?. Chi gestiva il deposito di mezzi elettrici nel quartiere San Bernardo?. Quali modelli di biciclette professionali sono stati recuperati dalla polizia?. Come faranno le autorità a rintracciare tutti i proprietari rimasti senza mezzo?.? In Breve Sequestrati 15 biciclette elettriche e 4 monopattini nel quartiere San Bernardo.. Denunciata donna rumena di 42 anni con precedenti per furti.. Geolocalizzazione tramite app ha permesso di individuare il deposito clandestino.. Indagini in corso per restituire i mezzi ai proprietari rimasti senza.. La Polizia di Stato di Cremona ha individuato un deposito di mezzi rubati nel quartiere San Bernardo, portando alla denuncia di una donna di 42 anni per ricettazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, GPS scova il deposito: 19 mezzi elettrici rubati sequestrati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cremona è il primo capoluogo della Lombardia con i mezzi pubblici completamente elettriciCremona, 2 aprile 2026 – La città del Torrazzo è il primo capoluogo lombardo ad avere una flotta di mezzi pubblici elettrici al 100 per cento. Ragusa, l’elicottero scova la discarica: 300 mq di rifiuti sequestrati? Cosa sapere Elicotteri dei Carabinieri individuano discarica di 300 mq a Bettafilava, Ragusa.