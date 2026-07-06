La tappa italiana della European Le Mans Series si è conclusa all’Autodromo di Imola, registrando un record di presenze. La competizione di due giorni ha visto i piloti dell’endurance internazionale sfidarsi in una gara di 4 ore, attirando numerosi appassionati sul circuito. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre e vetture, con un percorso che ha portato a una gara intensa e combattuta. La partecipazione di pubblico ha superato le precedenti edizioni, confermando l’interesse per questo evento.

Imola, 6 luglio 2026 – Si è conclusa all’ Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari la tappa italiana della European Le Mans Series, che per due giorni ha riportato a Imola i protagonisti dell’endurance internazionale, regalando agli appassionati una 4 Ore avvincente e combattuta. Nel corso del fine settimana sono state 16.700 le presenze, record per l’ELMS a Imola, un dato che conferma l’interesse per la manifestazione e consolida il ruolo dell’Autodromo quale sede di riferimento per i principali campionati internazionali dell’endurance. imola ELMS domenica La Le Mans Series tornerà nel 2027. La European Le Mans Series tornerà a Imola... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Record di presenze all’Autodromo: Le Mans Series, la festa dei motori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Motogp del Mugello, festa dei motori: migliaia accampati intorno all’autodromoMigliaia di persone si sono radunate intorno all’autodromo di Scarperia per il Gran Premio del Mugello di MotoGP.

Wec, Imola da record: oltre 92mila presenze per la 'piccola Le Mans'. "Una conferma ai vertici mondiali del motorsport"A Imola si è svolta una tappa del campionato mondiale Wec, attirando oltre 92mila spettatori, un record per l’evento.

Temi più discussi: Si ritira João Matos, l'uomo dei record di futsal con Sporting e Portogallo; ROUSSET-GRAY-CHATIN SI AGGIUDICANO LA EUROPEAN LE MANS SERIES – 4 ORE DI IMOLA. RECORD DI PRESENZE: OLTRE 16.000 NEL WEEKEND; Ultimo supera Vasco Rossi, concerto record Roma: 250mila spettatori; Estate, verso record con oltre 224 milioni di presenze e 27 miliardi di spesa.

Cna Turismo e Commercio: verso estate da record con oltre 224 milioni di presenze e quasi 27 miliardi di spesa x.com

Presenze in Coppa del Mondo: Jordan -> 0/1, LeBron -> Record perfetto, nessuna sconfitta reddit

Bagno di folla e record di presenze alla Notte Gialla di BardolinoTra eccellenze a km 0 e brindisi, folla delle grandi occasioni e record di presenze a Bardolino per la Notte Gialla di Coldiretti. veronaoggi.it

Eleonora studentessa da record di presenze all’IsiIn cinque anni all’indirizzo tessile-moda la quasi 19enne Lartini non ha mai saltato un giorno di scuola. Per lei una targa speciale ... msn.com