Wec Imola da record | oltre 92mila presenze per la ' piccola Le Mans' Una conferma ai vertici mondiali del motorsport
A Imola si è svolta una tappa del campionato mondiale Wec, attirando oltre 92mila spettatori, un record per l’evento. Durante la serata del Trofeo Bandini Speciale, il sindaco ha descritto l’appuntamento come una “piccola Le Mans”, in riferimento alla partecipazione di piloti di spicco e alle competizioni di alto livello. La cerimonia ha visto anche la consegna di premi a campioni del motorsport, tra cui un pilota della Ferrari e altri atleti di rilievo internazionale.
“Stiamo portando una 'piccola Le Mans' qui a Imola”. Lo aveva detto il sindaco Marco Panieri durante la serata del Trofeo Bandini Speciale Wec che ha visto la consegna dell'ambito riconoscimento al pilota della Ferrari e campione del mondo in carica insieme ad Antonio Giovinazzi e James Calado. E.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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