Wec Imola da record | oltre 92mila presenze per la ' piccola Le Mans' Una conferma ai vertici mondiali del motorsport

A Imola si è svolta una tappa del campionato mondiale Wec, attirando oltre 92mila spettatori, un record per l’evento. Durante la serata del Trofeo Bandini Speciale, il sindaco ha descritto l’appuntamento come una “piccola Le Mans”, in riferimento alla partecipazione di piloti di spicco e alle competizioni di alto livello. La cerimonia ha visto anche la consegna di premi a campioni del motorsport, tra cui un pilota della Ferrari e altri atleti di rilievo internazionale.