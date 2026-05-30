Migliaia di persone si sono radunate intorno all’autodromo di Scarperia per il Gran Premio del Mugello di MotoGP. La manifestazione si svolge con partecipanti che hanno allestito tende e campeggi, creando un’atmosfera di festa e aggregazione. La gara si svolge nel rispetto delle normative vigenti, con un movimento intenso di visitatori e appassionati che seguono le qualifiche e la competizione principale. L’evento richiama spettatori da diverse regioni, tutti presenti per assistere alle corse di moto di massima categoria.

Scarperia (Firenze), 30 maggio 2026 – Continua la festa dei motori: il MotoGp del Mugello infiamma i cuori degli appassionati. Temperature altissime e sole implacabile, mai tifosi non si fanno scoraggiare. E’ un weekend sacro per chi ama le moto quello al circuito di Scarperia. Si corre nelle tre classi ( Moto3, Moto2 e MotoGp ) ma soprattutto si fa festa: sono centinaia i camper arrivati intorno all’autodromo, nelle aree che sono state loro destinate. Insieme ai mezzi, una distesa di migliaia di tende. Sono i tanti appassionati, i tifosi dei singoli piloti, che non si vogliono perdere questa tre giorni. https:www.lanazione.itfirenzecronacamotogp-mugello-v5mepd2a Una vetrina mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motogp del Mugello, festa dei motori: migliaia accampati intorno all’autodromo

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