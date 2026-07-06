Reclutamento docenti Mario Pittoni Lega rilancia il doppio canale

Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, ha pubblicato un nuovo intervento sulla propria pagina Facebook in cui propone di ripristinare il doppio canale di reclutamento dei docenti. La proposta riguarda un metodo alternativo rispetto alle procedure di assunzione esistenti, con l’obiettivo di ampliare le modalità di selezione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità operative o sui tempi di attuazione.

Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, torna a battere sul tema del reclutamento dei docenti con un intervento pubblicato sulla propria pagina Facebook. Il riferimento è al disegno di legge 19202020, da lui presentato, che prevede un doppio canale di accesso al ruolo. Il cuore della proposta sta nell’eliminazione delle prove selettive ulteriori rispetto a quelle già sostenute. “Obiettivo del cosiddetto doppio canale di reclutamento dei docenti sono forme strutturali che non prevedano ulteriori prove selettive, gettando le basi affinché chi desidera intraprendere la carriera dell’insegnante non si ritrovi più a entrare in una sorta di ‘selezionificio’ senza fine”, scrive Pittoni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Reclutamento docenti, Pittoni (Lega): Il doppio canale è a metà dell'opera. Ecco cosa manca

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