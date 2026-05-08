Reclutamento docenti Pittoni Lega | Il doppio canale è a metà dell’opera Ecco cosa manca INTERVISTA

Fino al 7 maggio, il Palacongressi di Riccione accoglie il XV Congresso nazionale della Uil Scuola, con oltre ottocento partecipanti provenienti da tutte le regioni italiane, tra delegati, quadri sindacali, rappresentanti stranieri, ospiti e autorità. L’evento si svolge nel corso di tre giorni di incontri e discussioni. Tra i temi affrontati, il reclutamento dei docenti e le proposte di riforma del sistema scolastico.

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Fino al 7 maggio il Palacongressi di Riccione ospita il XV Congresso nazionale della Uil Scuola. Oltre ottocento persone – delegati da ogni regione, quadri sindacali, rappresentanti stranieri, ospiti e autorità – sono attese nella località romagnola per tre giorni di lavori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Reclutamento docenti, Pacifico (Anief): “Il doppio canale possibile solo dopo dal 2027, ecco perché”Un’eventuale riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti, con l’introduzione del cosiddetto “doppio canale”, non potrà produrre effetti... Pittoni (Lega): “Elenchi regionali tassello importante del doppio canale in costruzione”“In un recente ‘question time’ di OrizzonteScuola il sindacalista Antonio Antonazzo ha affermato che chi mescola gli elenchi regionali col doppio... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Reclutamento docenti, Pittoni (Lega): Il doppio canale è a metà dell'opera. Ecco cosa manca. INTERVISTA; Doppio canale di reclutamento, Pittoni (Lega) illustra il percorso al congresso Uil Scuola: Siamo entrati nel terzo dei 4 step, verso le GPSR. Reclutamento docenti, Pittoni (Lega): Il doppio canale è a metà dell’opera. Ecco cosa manca. INTERVISTAAl XV Congresso della Uil Scuola a Riccione, Mario Pittoni (Lega) snoda le tappe mancanti della riforma. Sul quarto step arriva il niet del ministero. orizzontescuola.it Pittoni (Lega): Elenchi regionali tassello importante del doppio canale in costruzioneIl responsabile Istruzione del Carroccio replica al sindacalista Antonazzo: Nessuna confusione, si gettano le basi per superare il ‘selezionificio’ senza fine ... orizzontescuola.it D.M. 68/2026 e il paradosso del reclutamento: idonei ancora in attesa mentre altri entrano in ruolo. Una frattura che divide i docenti ma nasce da scelte ministeriali Il D.M. 68 del 22 aprile 2026 ha riportato alla luce una verità che per anni è rimasta sotto traccia: facebook