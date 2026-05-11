Brotzu salvata una 35enne | è un caso raro di tumore genetico STK11

Una donna di 35 anni è stata salvata grazie a un intervento che ha permesso di rimuovere metastasi addominali legate a un raro tumore genetico, identificato come mutazione STK11. La condizione, estremamente rara, coinvolgeva una mutazione genetica presente in circa trenta casi nel mondo. Le tecniche chirurgiche utilizzate hanno consentito di intervenire con precisione, contribuendo a trattare le metastasi e migliorare le possibilità di sopravvivenza.

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