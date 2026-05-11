Brotzu salvata una 35enne | è un caso raro di tumore genetico STK11
Una donna di 35 anni è stata salvata grazie a un intervento che ha permesso di rimuovere metastasi addominali legate a un raro tumore genetico, identificato come mutazione STK11. La condizione, estremamente rara, coinvolgeva una mutazione genetica presente in circa trenta casi nel mondo. Le tecniche chirurgiche utilizzate hanno consentito di intervenire con precisione, contribuendo a trattare le metastasi e migliorare le possibilità di sopravvivenza.
? Punti chiave Come hanno gestito una mutazione genetica presente in soli trenta casi?. Quali tecniche chirurgiche hanno permesso di rimuovere le metastasi addominali?. Perché questo caso clinico attira l'attenzione della comunità scientifica mondiale?. Come cambierà il futuro dei viaggi della speranza per i pazienti sardi?.? In Breve L'intervento del professor Antonio Macciò è durato oltre trecento minuti.. I dettagli sulla mutazione STK11 saranno pubblicati sulla rivista Diagnostics.. Il caso riduce la necessità di viaggi della speranza verso il continente.. Il successo clinico posiziona l'ARNAS G. Brotzu come centro di ricerca internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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