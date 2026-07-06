Rapinano due turisti davanti alla caserma dei Carabinieri | 18enne nordafricano arrestato il complice fugge con l’orologio

Da ilgiornale.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due turisti sono stati rapinati davanti a una caserma dei Carabinieri a Milano. Un giovane di 18 anni, di origine nordafricana e nato in Spagna, è stato arrestato sul luogo. Il complice è riuscito a scappare con un orologio. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo l’episodio. Nessuna delle vittime ha riportato ferite.

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Diciotto anni, nato in Spagna ma di origine nordafricana: è l’identikit del rapinatore arrestato dai Carabinieri a Milano dopo aver rapinato una coppia di turisti. L'intervento è nato dopo che i militari, attraverso il sistema di videosorveglianza della caserma che punta verso l’esterno, hanno notato due uomini aggredire un turista statunitense, in compagnia della moglie, all'angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, per rubare l'orologio che l'uomo aveva al polso. I due turisti si trovavano nel cuore di Milano, in pieno centro storico, e probabilmente i due furfanti erano completamente ignari del fatto che, proprio davanti a loro, sorgeva una caserma operativa dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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RAPINA davanti alla caserma a MILANO : preso un 18enne, il complice fugge con lorologio

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