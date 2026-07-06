Un giovane di 18 anni, nato in Spagna ma di origine nordafricana, è stato arrestato dai Carabinieri a Milano dopo aver rapinato una coppia di turisti davanti a una caserma. Il complice è riuscito a scappare con un orologio. L’arresto è stato effettuato poco dopo il colpo. La rapina si è verificata nel centro cittadino, davanti alla caserma dei Carabinieri. La vittima ha subito il furto senza conseguenze fisiche.

Diciotto anni, nato in Spagna ma di origine nordafricana: è l’identikit del rapinatore arrestato dai Carabinieri a Milano dopo aver rapinato una coppia di turisti. L'intervento è nato dopo che i militari, attraverso il sistema di videosorveglianza della caserma che punta verso l’esterno, hanno notato due uomini aggredire un turista statunitense, in compagnia della moglie, all'angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, per rubare l'orologio che l'uomo aveva al polso. I due turisti si trovavano nel cuore di Milano, in pieno centro storico, e probabilmente i due furfanti erano completamente ignari del fatto che, proprio davanti a loro, sorgeva una caserma operativa dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rapinano due turisti davanti alla caserma dei Carabinieri: 18enne arrestato, il complice fugge con l’orologio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RAPINA davanti alla caserma a MILANO : preso un 18enne, il complice fugge con lorologio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milano, rapinano due turisti proprio davanti la caserma dei carabinieri: arrestato un 18enne, in fuga il complice

Milano, rapinano due turisti davanti alle telecamere della caserma dei carabinieri: un arrestoDue turisti sono stati rapinati davanti a una caserma dei carabinieri, con le telecamere di sorveglianza che hanno registrato l'episodio.

Rapinati due turisti davanti alla caserma dei Carabinieri: arrestato 18enne, complice in fugaRapina lampo ai danni di una coppia di turisti davanti alla caserma dei Carabinieri in pieno centro a Milano, con intervento immediato grazie alla videosorveglianza e arresto in flagranza. notizie.it

Milano, rapinano due turisti proprio davanti la caserma dei carabinieri: arrestato un 18enne, in fuga il compliceL’aggressione è avvenuta all’angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia. Immediato l’intervento dei militari, che hanno visto tutto in diretta dalle telecamere di sorveglianza. Un uomo è riusc ... msn.com