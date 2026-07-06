Due turisti sono stati rapinati davanti a una caserma dei carabinieri a Milano. Durante l’evento, uno dei rapinatori, un 18enne, è stato arrestato in flagranza di reato.

Rapinano due turisti proprio davanti alla caserma dei carabinieri ma il colpo non finisce bene per uno dei due malviventi, un 18enne arrestato in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, coppia di turisti rapinata davanti alla caserma dei carabinieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, coppia di turisti rapinata davanti alla caserma dei carabinieri

Notizie e thread social correlati

Milano, rapinano due turisti davanti alle telecamere della caserma dei carabinieri: un arrestoDue turisti sono stati rapinati davanti a una caserma dei carabinieri, con le telecamere di sorveglianza che hanno registrato l'episodio.

Leggi anche: Milano, rapinano due turisti proprio davanti la caserma dei carabinieri: arrestato un 18enne, in fuga il complice

Temi più discussi: Milano, coppia di turisti rapinata davanti alla caserma dei carabinieri; Milano, rapinano coniugi all’uscita della metropolitana: fermati due uomini dalla Polizia di Stato; Corvetto, accerchiato e ferito con un coccio di bottiglia mentre va al lavoro: Devi darci la tua bici; Bologna e il caldo record, in giro solo turisti in cerca di refrigerio: Combattiamo l'afa con ventilatori portatili e ombrelli.

Aggrediscono una coppia di turisti in centro per un orologio: i carabinieri vedono la rapina in diretta dalle telecamere ift.tt/j4C1Ufe x.com

Rapinano turisti americani in centro a Milano sotto le telecamere della caserma dei carabinieriUn'azione fulminea, ma finita - per gli autori - male. E per due motivi: la pronta reazione della vittima e di sua moglie e le telecamere della caserma dei carabinieri Milano Duomo che hanno ripreso l ... milano.repubblica.it

Milano, coppia di turisti rapinata davanti alla caserma dei carabinieriSabato presso la stazione Duomo. Arrestato un 18enne, il complice fugge con un orologio ... msn.com

Qual è il livello di inglese in Grecia per i turisti? (Rispetto a Spagna/Italia) reddit