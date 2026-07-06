Un cittadino serbo è stato arrestato in dieci minuti per aver rapinato un bar in via Lanza a Vicenza. La titolare, minacciata con un coltello, è stata costretta a consegnare l’incasso. L’arresto è avvenuto poco dopo il fatto, grazie alla pronta intervenzione delle forze dell’ordine. La donna è rimasta sotto shock dopo l’episodio.

Fermato un cittadino serbo per rapina aggravata ai danni della titolare di un bar: la donna è stata minacciata con un coltello e costretta a consegnare l’incasso. L’arresto è avvenuto a Vicenza nel pomeriggio di ieri, dopo un intervento tempestivo delle forze dell’ordine che hanno recuperato quasi tutto il denaro sottratto. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando la Sala Operativa della Questura di Vicenza ha ricevuto una segnalazione relativa a una rapina appena avvenuta in un bar di Via Lanza. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti prontamente, trovando la vittima in stato di shock e avviando immediatamente le indagini per individuare il responsabile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Rapina nel bar di via Lanza a Vicenza, titolare sotto shock: arresto lampo, ladro catturato in 10 minuti

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