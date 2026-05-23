Un poliziotto fuori servizio ha salvato una coppia di anziani da un incendio a Vicenza, dove le fiamme e le esplosioni di munizioni hanno rischiato di coinvolgerli. La coppia, sotto shock, è stata tratta in salvo dall’agente, che si è introdotto nell’appartamento in fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna vittima è stata segnalata.

Due anziani sono stati tratti in salvo da un poliziotto a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. L’intervento tempestivo di un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, libero dal servizio e in forza alla Questura di Padova, ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi per la coppia rimasta intrappolata tra le fiamme e le esalazioni tossiche. Il salvataggio eroico: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato poco dopo le 7 del mattino in via Ancona, a Torri di Quartesolo. L’Assistente Capo Coordinatore, che si trovava nella propria abitazione, è stato svegliato dalle urla disperate provenienti dalla strada. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio a Vicenza e coppia di anziani sotto shock, agente fuori servizio li salva miracolosamente

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