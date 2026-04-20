Mugnano rapina armata in un supermercato | banditi in fuga con il bottino

Due uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione in un supermercato situato sulla Circumvallazione esterna, poco prima della rotonda di Mugnano. Minacciando i dipendenti, hanno arraffato il bottino e sono fuggiti in sella a uno scooter. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche dei responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nel supermercato sulla Circumvallazione esterna, poco prima della rotonda di Mugnano, minacciando i dipendenti e fuggendo in scooter. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Momenti di paura sabato 18 aprile, intorno alle ore 18, al supermercato Eurospin situato sulla Circumvallazione esterna, in via Pietro Nenni, poco prima della rotonda di Mugnano, nell’area nord di Napoli. Due persone armate hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale, costringendo i dipendenti a consegnare l’incasso, stimato in circa 2mila euro. Secondo una prima ricostruzione, riportata da Fanpage.it, i malviventi sarebbero arrivati nel parcheggio a bordo di uno scooter, con il volto travisato e l’arma in mano.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Mugnano, rapina armata in un supermercato: banditi in fuga con il bottino Notizie correlate Rapina al supermercato Eurospin di Mugnano affollato di clienti, ladri in fuga col bottinoRapina al supermercato Eurospin sulla Circumvallazione esterna, prima della rotonda di Mugnano. Rapina alla posta centrale di Giugliano: banditi in fuga con il bottinoMomenti di paura nella mattinata di oggi presso l’ufficio postale centrale di via Magellano, dove si è verificata una rapina intorno alle ore 11:00. Contenuti di approfondimento Si parla di: McFIT a Secondigliano e Mugnano. Rapina al supermercato Eurospin di Mugnano affollato di clienti, ladri in fuga col bottinoRapina al supermercato Eurospin sulla Circumvallazione esterna, in via Pietro Nenni, prima della rotonda di Mugnano, nell'area nord di Napoli. Due banditi armati hanno fatto irruzione e si sono fatti ... fanpage.it Mugnano, banditi armati svaligiano supermercato: in due in fuga con 2mila euroMicrocriminalità scatenata nell'area nord di Napoli. Dopo il tentato furto di uno scooter al Dodecà di Casoria, sventato da un dipendente, questa volta i malviventi ... ilmattino.it