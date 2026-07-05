Gelo in diretta tra Paola Ferrari e Marco Tardelli | Ti prendi la responsabilità di quello che dici

Durante una trasmissione in diretta, la conduttrice ha chiesto all’ex calciatore di assumersi la responsabilità delle sue dichiarazioni. La discussione è diventata tesa quando lui ha risposto che le decisioni prese dalla FIFA, riguardo al calciatore statunitense, sono assurde e si basano su ordini. La conversazione si è poi conclusa con un clima di gelo tra i due.

Confronto in diretta negli studi Rai tra la conduttrice e l'ex campione del mondo sul caso del calciatore statunitense Balogun "graziato" dalla FIFA ai Mondiali: "Decisione assurda, basta ricevere ordini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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