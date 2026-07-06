Rai anticipazioni | ecco il palinsesto del daytime 2026 2027

La Rai ha annunciato il palinsesto del daytime per la stagione 20262027, confermando la scelta di mantenere la continuità rispetto alla stagione precedente. La presentazione della nuova programmazione è avvenuta in occasione dell’evento dedicato alla prossima stagione televisiva. Non sono stati comunicati cambiamenti strutturali significativi rispetto all’anno precedente. La decisione riguarda principalmente le fasce orarie e le trasmissioni già in corso, senza introdurre novità rilevanti nel formato o nei contenuti.

Rai, anticipazioni. Ecco il palinsesto del daytime per la stagione 20262027 annunciato alla presentazione della nuova stagione. La Rai ha scelto la strada della continuità per la stagione televisiva 20262027. Nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti, svoltasi il 3 luglio ad Ancona, l’azienda ha illustrato un daytime che punta soprattutto sulla riconferma dei programmi più seguiti, limitando le novità e affidandosi ai volti che negli ultimi anni hanno consolidato il rapporto con il pubblico. Su Rai 1 la giornata continuerà a essere scandita da informazione, intrattenimento e programmi dedicati alla famiglia. Dal 7 settembre tornerà È Sempre Mezzogiorno, con Antonella Clerici ancora protagonista della fascia di mezzogiorno. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Novità e conferme nei palinsesti Rai 20262027

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