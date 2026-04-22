La Rai ha annunciato che per la stagione televisiva 20262027 il palinsesto verrà presentato ad Ancona, città sulla costa adriatica. La conferenza stampa si svolgerà nella località marchigiana, dove saranno svelate le novità riguardanti la programmazione. La scelta di Ancona rappresenta un cambiamento rispetto alle sedi tradizionali di presentazione, spostando l’attenzione su questa città.

Il futuro della programmazione televisiva italiana si sposta verso le coste dell’Adriatico, dove il capoluogo marchigiano di Ancona ospiterà la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 20262027. L’appuntamento, fissato per venerdì 3 luglio 2026, vedrà Rai e Rai Pubblicità svelare le strategie e i contenuti dedicati al periodo autunnoinverno davanti a una platea composta da stampa e investitori pubblicitari. Un cambio di rotta geografico verso la Capitale della Cultura. Mentre la stagione televisiva attuale sta raggiungendo le fasi conclusive, l’attenzione del settore si è già spostata sulla prossima annata. La scelta della sede ha generato un certo stupore tra gli addetti ai lavori: dopo l’appuntamento tenutosi a Napoli, la Rai ha deciso di traslocare le proprie strategie programmatiche ad Ancona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai scommette su Ancona: ecco il nuovo palinsesto 2026/2027

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