Rai 1 e Canale 5 nuovo assetto nel daytime | ecco cosa cambia

Nella parte centrale della stagione televisiva, Rai 1 e Canale 5 hanno deciso di modificare la programmazione del loro daytime. Sono stati annunciati nuovi orari e variazioni nei palinsesti che riguardano le trasmissioni pomeridiane. Le reti hanno comunicato che alcuni programmi verranno spostati o sostituiti, mentre altre trasmissioni manterranno la loro collocazione. Questi cambiamenti sono stati confermati dalle rispettive direzioni, che hanno indicato una riorganizzazione delle fasce orarie.

Il pomeriggio televisivo di Rai 1 e Canale 5 va incontro a una serie di cambiamenti significativi in questa fase conclusiva della stagione. Prima ancora dell’arrivo della programmazione estiva, i palinsesti subiscono un vero e proprio riassetto dovuto alla chiusura di alcuni programmi di punta come Il Paradiso delle Signore e la striscia quotidiana di Amici, oltre al progressivo avvicinamento al gran finale di La Forza di una Donna. Con la fine di questi appuntamenti, le due reti ammiraglie sono costrette a rivedere la loro offerta pomeridiana, introducendo variazioni e anticipi d’orario. Rai 1 cambia tutto: stop a Capri e nuovi orari per La Vita in Diretta. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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