Raccontare la Maremma Al via la raccolta fondi per il corto ’Il Viaggio’

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CAPALBIO Arte, territorio e cinema: parte la raccolta fondi per realizzare il cortometraggio "Il Viaggio". Un cortometraggio per raccontare la Maremma attraverso l’arte, la memoria e il paesaggio, coinvolgendo il territorio in un progetto che punta a valorizzare i giovani talenti del cinema. È questo l’obiettivo della campagna di crowdfunding lanciata dall’associazione culturale Il Frantoio di Capalbio per sostenere la realizzazione de Il Viaggio, un’opera che nasce dall’incontro tra arte contemporanea, tradizioni locali e promozione del territorio. Il cortometraggio prende spunto dall’esperienza di Arte&Vino, il format con cui da anni Il Frantoio porta le opere d’arte fuori da musei e gallerie, inserendole all’interno delle aziende vitivinicole di Capalbio e Manciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

raccontare la maremma al via la raccolta fondi per il corto 8217il viaggio8217
© Lanazione.it - Raccontare la Maremma. Al via la raccolta fondi per il corto ’Il Viaggio’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il viaggio di “Le Faremo Sapere” continua: il corto arriva nelle sale cinematografiche italiane grazie all’iniziativa “Corto che Passione”Il cortometraggio “Le Faremo Sapere” entra nelle sale cinematografiche italiane grazie all’iniziativa “Corto che Passione”.

Leggi anche: Maremma quante storie da raccontare

Temi più discussi: Raccontare la Maremma. Al via la raccolta fondi per il corto ’Il Viaggio’; Paesaggi di Maremma: arte e partecipazione per raccontare e difendere il territorio; Il posto dove la Maremma ti entra dentro: il sogno diventato realtà tra gli ulivi; TuttoSagre, tutti gli appuntamenti in Maremma: dagli strozzapreti agli gnocchi, fino al peperoncino.

raccontare la maremma alRaccontare la Maremma. Al via la raccolta fondi per il corto ’Il Viaggio’L’iniziativa di crowdfunding per il film che vuole fondere arte e paesaggio è stata lanciata dal Frantoio di Capalbio per valorizzare i giovani talenti. lanazione.it

raccontare la maremma alLa Maremma, tra terra e mare, a Linea Med oggi su Rai 1Un viaggio che intreccia natura, mare, archeologia, sostenibilità e tradizioni mediterranee, tra Argentario, Orbetello, Talamone e Feniglia, in Toscana. Lo propone Linea Med. corrierenazionale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web