CAPALBIO Arte, territorio e cinema: parte la raccolta fondi per realizzare il cortometraggio "Il Viaggio". Un cortometraggio per raccontare la Maremma attraverso l’arte, la memoria e il paesaggio, coinvolgendo il territorio in un progetto che punta a valorizzare i giovani talenti del cinema. È questo l’obiettivo della campagna di crowdfunding lanciata dall’associazione culturale Il Frantoio di Capalbio per sostenere la realizzazione de Il Viaggio, un’opera che nasce dall’incontro tra arte contemporanea, tradizioni locali e promozione del territorio. Il cortometraggio prende spunto dall’esperienza di Arte&Vino, il format con cui da anni Il Frantoio porta le opere d’arte fuori da musei e gallerie, inserendole all’interno delle aziende vitivinicole di Capalbio e Manciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccontare la Maremma. Al via la raccolta fondi per il corto ’Il Viaggio’

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Ma che cazzo vuol dire piace a Chivu? Maremma troia ma perche ci vogliono prendere per il culo? Chi è che li imbecca a raccontare ste scemenze? x.com/marifcinter/st… x.com