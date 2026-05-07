Il viaggio di Le Faremo Sapere continua | il corto arriva nelle sale cinematografiche italiane grazie all’iniziativa Corto che Passione

Il cortometraggio “Le Faremo Sapere” entra nelle sale cinematografiche italiane grazie all’iniziativa “Corto che Passione”. Il film è stato realizzato nell’ambito del progetto Settima Arte Festival, promosso e sostenuto da Oriocenter. La proiezione nelle sale segna una tappa importante per il progetto, che mira a valorizzare il cinema breve attraverso questa iniziativa dedicata.

Nato all’interno del progetto Settima Arte Festival, promosso e sostenuto da Oriocenter, Le Faremo Sapere prosegue il proprio viaggio artistico e culturale dopo aver ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio ANPIT e il Premio Groenlandia FILM al Cortinametraggio, i premi per Miglior sceneggiatura e Miglior attore protagonista al Festival “E Fu Cinema” di Pomarance, il Premio Troisi al Videocorto Nettuno, oltre ai riconoscimenti per Miglior Attore e Miglior Attrice assegnati a Giorgio Marchesi e Antonia Fotaras al Movievalley di Bologna. Il cortometraggio era inoltre entrato nella selezione dei David di Donatello ed è stato successivamente inserito tra i cinque finalisti dei Nastri d’Argento, confermando il suo percorso di crescente attenzione nel panorama cinematografico italiano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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