’La sorpresa. Maremma che storie!’. E’ questo il titolo dello spettacolo messo in scena da Angela Sclano, Alessandro Meoni e Carlo Ronconi (nella foto) sul palco del teatro della parrocchia dell’Addolorata, una commedia in atto unico "che racconta in maniera ironica e leggera – dicono i tre protagonisti – la storia del territorio maremmano". Una commedia che ha riscosso un gran successo, tanto che è già stata fissata una prima replica: prossimo appuntamento, quindi, il 24 maggio alle 18 a Talamone, nella canonica della parrocchia in piazza Garibaldi. "I nostri tre personaggi – dicono ancora i protagonisti dello spettacolo tatrale – riassumo tramite i loro racconti e le loro citazioni poetiche la storia e le tradizioni del nostro territorio, durante la ricerca di qualcosa di speciale e prezioso nascosto all’interno di una soffitta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maremma quante storie da raccontare

Notizie correlate

Leggi anche: “Storie di donne. Storie di impresa”: un progetto per raccontare l’imprenditoria femminile

Grinta Colle 2006: 19 punti nelle ultime 7 partite e tante storie di vita da raccontareANCONA – Dal Colle 2006 riceviamo e pubblichiamo: «Il Colle 2006, la squadra di calcio del quartiere di Collemarino, sta vivendo uno dei momenti più...