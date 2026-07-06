In Italia, tra cassetti, cassette di sicurezza e caveau familiari si trovano gioielli, diamanti e orologi di lusso per un valore stimato superiore ai 150 miliardi di euro.

IN ITALIA, tra cassetti, cassette di sicurezza e caveau familiari, dormono gioielli, diamanti e orologi di lusso per un valore stimato di oltre 150 miliardi di euro. Si tratta di beni spesso ereditati o ricevuti in dono, custoditi per affetto o memoria, che raramente vengono considerati nella loro dimensione economica. Il bisogno di comprendere il reale valore di questi beni emerge soprattutto in momenti di transizione personale o familiare: un passaggio generazionale, un’eredità, una separazione o un investimento importante. Sono fasi della vita in cui le scelte sui beni preziosi possono avere un impatto concreto sul patrimonio complessivo, oltre che sulla gestione di rapporti familiari e affettivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quel tesoro nascosto dentro i cassetti: ecco quanto e come valutarlo

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