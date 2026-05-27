Domani alle 12, nello Yacht club di Punta Ala, si terrà l’incontro “Il tesoro nascosto delle spiagge” in occasione del Bioeconomy day. La giornata nazionale dedicata alla bioeconomia prevede un evento pubblico per discutere delle risorse naturali delle spiagge. L’appuntamento si svolge in un contesto di promozione della sostenibilità e della tutela ambientale. La partecipazione è aperta al pubblico.

Domani alle 12, in occasione del Bioeconomy day, la Giornata Nazionale della Bioeconomia, lo Yacht club di Punta Ala ospiterà l’incontro ’ Il tesoro nascosto delle spiagge. Circular Posidonia e la nuova bioeconomia del Mediterraneo ’. L’evento è organizzato dalla professoressa Annalisa Santucci (foto) del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’ Università di Siena, con il Comune di Castiglione della Pescaia (GR) e con Artes 4.0, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Regione Toscana. Il Bioeconomy day Unisi è dedicato al progetto ’ Circular posidonia ’, con un evento di divulgazione scientifica che racconta come un materiale naturale spesso percepito come rifiuto – la posidonia spiaggiata – possa diventare una risorsa strategica per la bioeconomia circolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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