Alla fine di via Guelfa, nel rione di Vezzala, si trova una piccola cappella che spesso passa inosservata. Dentro l’edificio si può ammirare un bassorilievo raffigurante una Madonna incoronata che tiene in braccio il Bambin Gesù. Si tratta di un elemento storico poco noto, che rappresenta un esempio importante di arte religiosa locale. La cappella e il bassorilievo sono stati oggetto di recenti studi e proposte di valorizzazione, con l’obiettivo di riscoprire un pezzo di patrimonio artistico della zona.

Non tutti sanno che alla fine di via Guelfa nello storico rione di Vezzala esiste una piccola cappella con all’interno un bassorilievo di una Madonna incoronata che tiene in braccio il bambinello. Un tesoro nascosto che andrebbe sicuramente segnalato alle Belle arti e poi valorizzato. Secondo quanto ci riferisce lo storico e studioso di tradizioni locali Davide Lambruschi, la cappella risale all’età medievale mentre il bassorilievo marmoreo al 1600. "Dovrebbe trattarsi di una cappella privata e si trova nella zona in cui per tradizione abitava il vescovo di Luni - spiega il professor Lambruschi -. Lì c’era il castello del vescovo e infatti la zona si chiama ancora il castello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quel tesoro storico nascosto da rilanciare

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Entre Rhin et Moselle : trésors cachés d’Alsace et Lorraine | Trésors du Patrimoine

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