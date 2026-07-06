Quasi 2 milioni spariti | l’ex manager di Maurizio Battista verso il processo ma il comico rischia per gli insulti sui social

L’ex manager di Maurizio Battista è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver sottratto circa 2 milioni di euro. La vicenda, emersa sui social e nel programma televisivo “Le Iene”, riguarda la gestione finanziaria del comico. Battista rischia di essere coinvolto in un procedimento legale per le accuse mosse contro il manager. Nel frattempo, il comico ha ottenuto una prima vittoria legale contro il suo ex collaboratore.

La vicenda era approdata sui social ma anche in tv a “ Le Iene “, ora per Maurizio Battista arriva una prima vittoria contro il suo ex manager Fabio Censi. Come riporta il Corriere della Ser a, la Procura di Roma accusa Censi di aver fatto sparire quasi 2 milioni di euro (1.915.000 euro per la precisione), soldi guadagnati dal comico negli spettacoli organizzati al Teatro Olimpico. Le indagini si sono concluse con i numeri ricostruiti dal Pm Guerzoni, a Censi viene contestato il reato di truffa aggravata dall’ingente danno matrimoniale e per lui si prospetta la richiesta di processo. “La contestazione di truffa è priva di riscontri documentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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