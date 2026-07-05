Un comico di 69 anni ha ottenuto una prima vittoria in un procedimento legale contro il suo ex manager. La Procura ha accusato il manager di aver sottratto circa due milioni di euro derivanti dagli spettacoli al Teatro Olimpico. Secondo l'accusa, il professionista avrebbe fatto sparire i guadagni del comico, che è anche regista. La vicenda riguarda la gestione economica delle attività artistiche del comico e la presunta appropriazione indebita.

II comico Maurizio Battista, 69 anni, ottiene una prima vittoria contro il suo ex manager, Fabio Censi. La Procura accusa il professionista di aver fatto sparire quanto guadagnato dal cabarettista (e anche regista) negli spettacoli organizzati al Teatro Olimpico. La cifra svanita: un milione e 915mila euro. I numeri sono stati ricostruiti dal pm Luca Guerzoni in questi mesi di indagini, ora chiuse contestando a Censi, 52 anni, il reato di truffa aggravata dall’ingente danno patrimoniale. Per Censi si prospetta la richiesta di processo. «La contestazione di truffa è priva di riscontri documentali. Non è stata fatta alcuna consulenza. Da dove si ricavino queste cifre è un giallo», dice l’avvocato Pietro Nicotera, difensore di Censi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Maurizio Battista, il pm: «E' stato truffato, il suo manager gli ha sottratto quasi due milioni»

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Maurizio Battista denunciato per diffamazione dal suo ex manager - La volta buona 10/04/2026

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