“Una mostra molto particolare che offre gratuitamente un’esperienza tattile unica, toccando sculture realizzate da cinque artiste non vedenti o ipovedenti provenienti da tutta Italia. Non è stato facile trovare un museo che potesse permettere ad artiste disabili e non famose questa esposizione al pubblico, siamo molto felici perché anche questa è una forma di inclusione sociale”. A dirlo a ilfattoquotidiano.it è Sandra Constantini, una delle artiste promotrici che hanno realizzato le 35 opere in esposizione. Costantini dalla passione per la fotografia in bianco e nero passa alla ceramica in seguito al peggioramento della sua vista, trovando nella materia un nuovo linguaggio espressivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando l’arte si tocca, cinque artiste non vedenti espongono le loro opere e le offrono al tatto: “A occhi chiusi si scoprono aspetti inesplorati”

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