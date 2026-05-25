A Gallese una mostra di sculture realizzate da artiste non vedenti e ipovedenti

Da viterbotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fino al 4 settembre, al museo Marco Scacchi di Gallese, è aperta la mostra “Arte libera tutti - Mano sapiens: cinque artiste in cerca di libertà creativa”. L’esposizione presenta sculture realizzate da artiste non vedenti e ipovedenti. La mostra include opere di cinque artiste e si concentra sulla loro creatività e capacità espressiva.

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Fino al 4 settembre il museo Marco Scacchi di Gallese ospita “Arte libera tutti - Mano sapiens: cinque artiste in cerca di libertà creativa”. Il progetto indaga il rapporto tra essere umano e natura, tra identità e istinto, attraverso la scultura e l'esperienza tattile.Protagonista della mostra è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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