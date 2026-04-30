Una neuroscienziata ha spiegato che il tatto non si limita a interagire con gli schermi touch, ma coinvolge anche mani che sfiorano, stringono e accarezzano. In un saggio, l’autrice descrive l’epidermide come un organo sociale, fondamentale per l’identità personale e le relazioni con gli altri. La studiosa sottolinea come la mancanza di contatto tattilo possa generare una sensazione di desiderio di pelle.

Lei è una neurobiologa, cosa l’ha spinta a soffermarsi sullo studio del tatto? «Pur occupandomi di neurogenesi nel cervello umano, l’idea è nata durante la pandemia, quando l’assenza di contatto con i miei cari mi ha fatto riflettere sul suo valore. Ho analizzato l’impatto che il tatto può avere sul nostro stato mentale, soprattutto a seguito della malattia di mia madre: le carezze la tranquillizzavano, nonostante il dolore. Da quel momento ho iniziato a farmi domande sui meccanismi biologici alla base di questo effetto». Come mai la ricerca sul tatto è stata a lungo trascurata rispetto agli altri sensi? «Il tatto è dato per scontato ed è difficile immaginarne l’assenza, a differenza di vista e udito.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marta Paterlini, neuroscienziata: «Il mondo non si esplora solo con le dita sui touchscreen, ma anche con le mani che sfiorano, stringono, accarezzano. Quando il tatto manca, scatta la “fame di pelle”»

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