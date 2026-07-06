Quando i robot sostituiscono il lavoro | perché serve una nuova partecipazione dei dipendenti

Da secoloditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rapporto rivela che l’automazione sta sostituendo molti posti di lavoro, mentre le istituzioni faticano a redistribuire i guadagni. Le aziende adottano robot e sistemi intelligenti, riducendo la presenza umana. I lavoratori sono sempre più esposti a licenziamenti e precarietà. La mancanza di interventi adeguati rischia di aumentare le disuguaglianze economiche e sociali. Nessuna misura legislativa sembra ancora aver fermato questa tendenza, che accelera senza sosta.

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Che cosa accade quando l’automazione aumenta più rapidamente della capacità delle istituzioni di distribuire i benefici della crescita? Se l’intelligenza artificiale e la robotica concentrano sempre più reddito e potere nelle mani di chi possiede il capitale, quali strumenti useranno le élite economiche per preservare la stabilità sociale? Più welfare e redistribuzione oppure più controllo e repressione? Sono queste le domande al centro di Automation and Repression, nuovo working paper di Daron Acemoglu, A. Arda Gitmez e Mehdi Shadmehr, pubblicato dal National Bureau of Economic Research. Il lavoro si muove lungo due ipotesi strategiche:  ... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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