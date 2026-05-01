Napoli attivisti sostituiscono le targhe con i nomi dei morti sul lavoro

A Napoli, alcuni attivisti di Potere al Popolo hanno rimosso le targhe stradali e le hanno sostituite con i nomi di lavoratori deceduti sul lavoro. Questa iniziativa mira a ricordare le vittime di incidenti sul lavoro e a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica. Le targhe sono state posizionate in diverse zone della città, attirando l’attenzione di residenti e passanti. La polizia ha interrotto l’azione e ha avviato accertamenti.

? Cosa sapere Gli attivisti di Potere al Popolo sostituiscono le targhe stradali a Napoli con nomi di lavoratori morti.. L'azione contesta lo sfruttamento nel settore turistico e le recenti vertenze presso Jabil e Ferrero.. Durante la notte di ieri, gli attivisti di Potere al Popolo hanno sostituito le targhe ufficiali di diverse vie a Napoli con nuovi cartelli che celebrano le vittime dello sfruttamento e i morti per incidenti sul lavoro. L’azione simbolica mira a ribaltare il senso delle strade cittadine, rivendicando un territorio che, secondo il gruppo, appartiene a chi fatica quotidianamente per sostenere le proprie famiglie piuttosto che ai proprietari di immobili, ai gestori di strutture ricettive o ai grandi investitori turistici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, attivisti sostituiscono le targhe con i nomi dei morti sul lavoro Notizie correlate Installate 8 pietre d'inciampo davanti al Comune: sulle targhe d'ottone i nomi dei foggiani morti per la libertàQuesta mattina, venerdì 24 aprile, sono state presentate e installate 8 pietre d’inciampo, piccoli ma potentissimi simboli della memoria storica. Pianella ridà voce alla sua identità: gli antichi nomi di strade, piazze e vie tornano protagonisti con le targhe storicheÈ partito da piazza dei Vestini il progetto sull’odonomastica storica in dialetto che vede protagoniste anche le scuole. Panoramica sull’argomento Remigrazione a Napoli alla vigilia del 25 aprile, Pd: Un affronto. Attivisti annunciano protestePrevista la partecipazione di Luca Marsella. Sarracino e Ruotolo: Paragonò l’antifascismo alla mafia, grave la presenza di Gennaro Sangiuliano. L’ex ... napoli.repubblica.it Scontri a Napoli: attivisti tentano di assaltare il vertice sulla remigrazioneTensione nei pressi dell'aeroporto di Capodichino: cinquanta manifestanti respinti dalla polizia in assetto antisommossa. Il traffico va in tilt mentre i movimenti di protesta contestano l'iniziativa ... rainews.it