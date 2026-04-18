Polifarmacia | quando troppi farmaci diventano un problema e perché serve una revisione periodica

Sempre più anziani assumono quotidianamente numerosi farmaci, spesso senza una revisione regolare delle cure. La polifarmacia può portare a effetti indesiderati e interazioni tra medicinali, rendendo necessarie verifiche periodiche per evitare complicazioni. La gestione corretta delle terapie è diventata un tema centrale nel settore sanitario, con l’obiettivo di garantire un uso sicuro e efficace dei farmaci.

Con l’avanzare dell’età aumentano le diagnosi e, di conseguenza, aumentano anche le terapie. Pressione alta, diabete, colesterolo, dolori cronici: ogni condizione porta spesso con sé uno o più farmaci. Nel tempo, senza quasi accorgersene, la lista può allungarsi fino a diventare complessa da gestire. In medicina questa situazione ha un nome preciso: polifarmacia. Si parla di polifarmacia quando una persona assume cinque o più farmaci al giorno. Non è un’eccezione, ma una condizione sempre più diffusa, soprattutto tra le persone anziane. Uno studio pubblicato su Scientific Reports, rivista del gruppo Nature, ha analizzato i dati di oltre 3 milioni di persone con più di 65 anni, seguite per un periodo di circa cinque anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Polifarmacia: quando troppi farmaci diventano un problema e perché serve una revisione periodica Notizie correlate La sorpresa del doppio ritiro iniziale delle McLaren: quando le batterie diventano un problemaIl doppio ritiro già prima della partenza della due McLaren di Norris e Piastri ha lasciato tutti di stucco. Affitti a canone concordato, i sindacati: “Serve una revisione del sistema di agevolazioni Imu per i proprietari”“Affitti sempre più cari anche nei contratti a canone concordato, mentre gli sgravi fiscali restano”.