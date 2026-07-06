Quando arriva l’assegno unico di luglio 2026 le date di accredito per vecchi e nuovi beneficiari

L'assegno unico di luglio 2026 sarà accreditato secondo le date stabilite, con differenze tra vecchi e nuovi beneficiari. Oltre 6 milioni di famiglie italiane ricevono mensilmente questa prestazione. Nei primi quattro mesi dell'anno, l’Inps ha erogato 6,6 miliardi di euro, destinati a più di 9,5 milioni di figli beneficiari.

Roma, 6 luglio 2026 – Sono oltre 6 milioni le famiglie italiane che ricevono ogni mese l' assegno unico universale. Nei primi quattro mesi del 2026 l'Inps ha erogato 6,6 miliardi di euro, per un totale di oltre 9,5 milioni di figli beneficiari. Nel solo 2025 l'importo complessivo aveva raggiunto i 19,8 miliardi di euro, confermando l'assegno unico come una delle principali misure di sostegno alle famiglie. Secondo l'ultimo osservatorio statistico dell'Inps, l' importo medio erogato a marzo è stato di 173 euro per figlio, comprensivo delle maggiorazioni previste. La cifra varia in base all' Isee. Si passa infatti da circa 227 euro per le famiglie con l'indicatore economico più basso fino a circa 59 euro per chi supera la soglia massima prevista o non presenta l'Isee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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ASSEGNO UNICO FIGLI di FEBBRAIO 2026 DATE UFFICIALI dei PAGAMENTI, IMPORTI e novità ISEE

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