Quando pagano l' Assegno unico a maggio 2026? Consulta le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

Da feedpress.me 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio 2026, l'Inps prevede di effettuare i pagamenti dell'Assegno unico in date specifiche che saranno pubblicate nel calendario ufficiale. Le date di accredito vengono comunicate di solito con anticipo, per permettere alle famiglie di organizzarsi. I pagamenti sono generalmente suddivisi in più tranche durante il mese e si basano sulle modalità stabilite dall'ente previdenziale. Per conoscere le date precise, è consigliabile consultare direttamente il sito dell'Inps o le comunicazioni ufficiali.

Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Calendario dei pagamenti di maggio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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