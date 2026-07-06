Quando pagano l' Assegno unico a luglio 2026? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

Da gazzettadelsud.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'INPS ha annunciato le date di pagamento dell'Assegno unico universale per luglio 2026. Le somme saranno accreditate secondo il calendario stabilito dall'ente, che prevede specifiche date di pagamento nel mese. La conferma riguarda anche il mese di luglio, con le modalità di accredito che seguiranno le consuete tempistiche annunciate dall'istituto.

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Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a luglio 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. Calendario dei pagamenti di luglio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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