Nel luglio 2026, l'INPS ha erogato la quattordicesima ai pensionati che soddisfano i requisiti di età, contributi e reddito previsti dalla legge. Gli importi variano da 336 a 655 euro. La somma viene inclusa nella pensione di luglio. Se la quattordicesima non è stata ricevuta, è possibile verificare l'accredito tramite i canali ufficiali o richiedere assistenza. La data di pagamento coincide con quella della pensione di luglio.

Quattordicesima con la pensione di luglio 2026: a chi spetta, gli importi da 336 a 655 euro e cosa fare se non è arrivata. Con la rata di luglio 2026 l'INPS ha erogato la quattordicesima ai pensionati in possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti dalla legge. Le istruzioni operative sono contenute nel messaggio INPS n. 2052 del 19 giugno 2026. Il pagamento avviene d'ufficio: non serve presentare alcuna domanda, e la somma compare direttamente nel cedolino. A chi spetta la quattordicesima La somma aggiuntiva spetta ai titolari di pensione a carico dell' Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite dall'INPS, in presenza di due requisiti: età: almeno 64 anni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Quando arriva la quattordicesima ai pensionati? Le date, gli importi e cosa fare se manca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tabella Quattordicesima Pensionati 2026: Date, Importi e Requisiti

Notizie e thread social correlati

Quattordicesima pensionati 2026, fino a 655 euro: requisiti, importi e quando arrivaNel 2026, arriverà la quattordicesima pensionati, un’anticipazione che riguarda milioni di pensionati italiani.

Chi ha accesso alla quattordicesima 2026 e come si calcola: date e importi per pensionati e lavoratoriPer molti lavoratori e pensionati italiani, la quattordicesima rappresenta un’ulteriore mensilità che viene corrisposta nel corso dell’anno.

Temi più discussi: Quattordicesima 2026 pensionati: chi ha diritto e importi | CGIL; Quattordicesima, a chi spetta a luglio 2026 e quando arriva: fino a un mese di stipendio in più in busta paga; Pensione. La quattordicesima arriva con il cedolino di luglio; Pensioni 2026, un luglio più ricco: arriva la quattordicesima Inps e gli importi salgono (fino a 655 euro).

Quattordicesima per i pensionati nel 2026: a chi spetta, quando arriva Info e requisiti nel primo commento x.com

Quattordicesima, quando arriva? Il calendario dei pagamenti per ogni settoreQuando arriva la quattordicesima? Generalmente nello stipendio di luglio, ecco cosa prevedono i contratti più rappresentativi. money.it

Quattordicesima 2026, quando arriva a giugno e luglio: le istruzioni per dipendenti e pensionatiLa quattordicesima mensilità del 2026 si avvicina. Il pagamento scatterà nelle prossime settimane, in alcuni casi già nei prossimi giorni. Le regole sulle tempistiche cambiano in base al contratto, pe ... fanpage.it