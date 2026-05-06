Quattordicesima pensionati 2026 fino a 655 euro | requisiti importi e quando arriva

Nel 2026, arriverà la quattordicesima pensionati, un’anticipazione che riguarda milioni di pensionati italiani. L’importo varia da 336 a 655 euro e viene riconosciuto automaticamente dall’INPS senza bisogno di domanda. I requisiti e le modalità di erogazione sono già stabiliti, e l’integrazione sarà corrisposta con le pensioni del prossimo anno. La misura coinvolge un’ampia platea di beneficiari, con criteri specifici per l’accesso.

È in arrivo la quattordicesima per milioni di pensionati. Va dai 336 ai 655 euro ed è un’integrazione che viene riconosciuta automaticamente dall’INPS. Negli ultimi anni ha riguardato circa tre milioni di pensionati. Ma resta fondamentale verificare i propri requisiti: non è automatica per tutti e, proprio per questo, informarsi è il primo passo per non perdere un diritto. Quattordicesima pensionati 2026: cos’è e a cosa serve. Si chiama “somma aggiuntiva”, ma tutti la conoscono come quattordicesima. È una prestazione nata nel 2007 e successivamente ampliata, con l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto dei pensionati con redditi medio-bassi.🔗 Leggi su Panorama.it

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Quattordicesima PENSIONI 2026: A chi spetta Requisiti, Importi e Date INPS

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