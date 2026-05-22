Chi ha accesso alla quattordicesima 2026 e come si calcola | date e importi per pensionati e lavoratori
Per molti lavoratori e pensionati italiani, la quattordicesima rappresenta un’ulteriore mensilità che viene corrisposta nel corso dell’anno. La data di pagamento varia a seconda del settore e del contratto collettivo applicato, generalmente tra giugno e luglio. Per calcolare l'importo, si considerano parametri come la retribuzione mensile e gli eventuali benefici aggiuntivi. Nel 2026, le modalità di accesso alla quattordicesima e gli importi sono definiti da norme specifiche riguardanti i benefici previdenziali e contrattuali.
Per milioni di italiani la quattordicesima rappresenta un’entrata aggiuntiva importante nel corso dell’anno. Ma non spetta a tutti: cambia a seconda che si tratti di pensionati o lavoratori dipendenti, e le regole seguono criteri diversi tra legge e contratti collettivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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